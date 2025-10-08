СБУ и полиция пришли с обысками в Почаевскую лавру: что известно

"Всехсвятская церковь"

Церковь всех святых, также известная как Всехсвятская капелла, выполнена в стиле позднего барокко и является памятником архитектуры национального значения.

Благодаря заботе фундатора Николая Потоцкого в 1773 году римский папа Климент XIV короновал Почаевскую икону Божией Матери, включив ее в число чудотворных святынь. Торжества прошли недалеко от Почаевского монастыря, а в период с 1773 по 1775 годы в честь этого события была построена капелла в стиле позднего барокко.

Храм выполнен в форме ротонды с прямоугольным притвором, он однокупольный и украшен лепниной.

Рядом с церковью находится действующее историческое монастырское кладбище конца XVIII-XX веков.

Напомним, еще в 2023 году начался процесс возвращения Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП завершился.