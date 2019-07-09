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АМКУ відкрив справу щодо продажу "Мотор Січі"

Новини » Економіка    09.07.2019 - 16:55
АМКУ відкрив справу щодо продажу "Мотор Січі"
Фото: Мотор Сич (wartime.org.ua)

Розслідується справа 2016 року

Антимонопольний комітет розслідує справу про набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) та державою Україна в особі ДК "Укроборонпром" спільного контролю над виробником авіаційних двигунів ПАТ "Мотор Січ". Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зокрема, АМКУ цікавлять обставини придбання компанією Skyrizon акцій компаній Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кіпр) та Reckoner Investment Holdings Limited (Кіпр).

"Ці концентрації є етапами багатоступеневої трансакції, спрямованої на набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та державою Україна в особі ДК "Укроборонпром" спільного контролю над ПАТ "Мотор Січ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2018 року співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "Мотор Січ". Служба безпеки України підозрює екс-регіонала, почесного президента машинобудівного заводу "Мотор Січ", народного депутата В'ячеслава Богуслаєва (депутатська група "Воля народу") в незаконному продажі 56% акцій підприємства китайській компанії Skyrizon.

За даними Мінекономрозвитку, "Мотор Січ" є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту і модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки і обороноздатності України. У Міністерстві оборони стверджують, що це підприємство бере активну участь в розробці, ремонті, модернізації і відновлення авіаційної техніки ЗСУ.

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Новини України Мотор СичАнтимонопольний комітет України
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