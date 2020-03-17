СБУ фіксує вербування українців з боку "ЛДНР"

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Бойовики застосовують тортури і погрози для вербування українців

Служба безпеки України (СБУ) викрила два факти вербування українців з боку бойовиків так званих "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

зокрема, на території окупованої Макіївки представники "МГБ ДНР" затримали місцеву мешканку за нібито нелегальні валютні операції.

"З використанням психологічного тиску, залякування та погрози кримінального переслідування зловмисники змусили жінку погодитися на конфіденційне співробітництво для збору розвідувальної інформації про підрозділах Збройних сил України, які дислокуються на підконтрольній української влади території Донбасу", - повідомили в СБУ.

Ще один випадок вербування був виявлений в Луганській області. Представники "МГБ ЛНР" незаконно затримали підприємця за нібито зберігання зброї для вчинення диверсій. Чоловіка з допомогою катувань змусили проводити збір розвідданих про військах ЗСУ на підконтрольної українському уряду території.

В обох випадках українські громадяни по приїзду на підконтрольну уряду України на території звернулися в СБУ. Враховуючи невиконання злочинних наказів їх звільнили від кримінальної відповідальності.

Раніше РБК-Україна писало, що в Маріуполі військова контррозвідка викрила колишнього військовослужбовця Національної гвардії України пособництві бойовикам "ДНР".

Також повідомлялося, що бойовики "ЛНР" намагалися завербувати чиновника Міністерства юстиції України. За завданням бойовиків, він повинен був збирати та передавати інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних і державних установ Луганської області, а також про службової діяльності батька, що працює у вищих судових інстанціях України.