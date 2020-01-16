ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-військову Нацгвардії викрили у пособництві бойовикам "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 16:57
Екс-військову Нацгвардії викрили у пособництві бойовикам "ДНР"
Фото: затримання пособниці бойовиків (СБУ)

Екс-військова була завербована представниками так званого "МДБ ДНР"

У Маріуполі військова контррозвідка викрила колишню військову Національної гвардії України, яка сприяла діяльності бойовиків терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За даними правоохоронців, жінка була завербована представниками так званого "МДБ ДНР" у 2015 році, коли проходила військову службу в одній з частин Національної гвардії.

"Представники "МДБ ДНР" здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що військова, використовуючи спеціальні акаунти, збирала у російській соціальній мережі необхідні відомості та передавала їх терористам. Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами спілкування з бойовиками.

"У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим "МДБ ДНР", - додали у службі.

Колишній військовій було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Судом було обрано запобіжний захід підозрюваній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру колишній працівниці так званого "верховного суду ДНР". Пособниця бойовиків відповідала за виконання вироків українським полоненим. Після 3 років роботи на бойовиків жінка разом з чоловіком переїхали в Київ.

Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати посадовця Мін'юсту України Офіс генпрокурора та СБУ почали допити звільнених з полону ОРДЛО
Новини України Служба безпеки УкраїниДНРпособник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся