Екс-військову Нацгвардії викрили у пособництві бойовикам "ДНР"

Фото: затримання пособниці бойовиків (СБУ)

Екс-військова була завербована представниками так званого "МДБ ДНР"

У Маріуполі військова контррозвідка викрила колишню військову Національної гвардії України, яка сприяла діяльності бойовиків терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За даними правоохоронців, жінка була завербована представниками так званого "МДБ ДНР" у 2015 році, коли проходила військову службу в одній з частин Національної гвардії.

"Представники "МДБ ДНР" здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що військова, використовуючи спеціальні акаунти, збирала у російській соціальній мережі необхідні відомості та передавала їх терористам. Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами спілкування з бойовиками.

"У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим "МДБ ДНР", - додали у службі.

Колишній військовій було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Судом було обрано запобіжний захід підозрюваній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру колишній працівниці так званого "верховного суду ДНР". Пособниця бойовиків відповідала за виконання вироків українським полоненим. Після 3 років роботи на бойовиків жінка разом з чоловіком переїхали в Київ.