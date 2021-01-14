СБУ повинна розслідувати справу "Мотор Січі" або закрити її та скасувати арешти акцій, - адвокат

Акціонери ПАТ "Мотор Січ" звернулися до Шевченківського районного суду з клопотанням про встановлення для Служби безпеки України процесуальних строків на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочато ще у 2017 році.

Про це заявив адвокат акціонерів Олександр Максименко під час судового засідання, передає РБК-Україна.

"Акціонери прийняли рішення звернутися з клопотанням про встановлення процесуального строку для прийняття законного рішення в кримінальному провадженні, передбаченого чинним законодавством. У разі задоволення відповідного клопотання для СБУ судовим визначенням буде встановлено термін до 2-х місяців на проведення досудового розслідування та прийняття рішення, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом України, це або направити обвинувальний акт до суду або закрити кримінальне провадження щодо ініційованої Службою безпеки України кримінальної справи", - заявив на суді адвокат, додавши, що в разі закриття кримінального провадження СБУ накладені на акції арешти також підлягають скасуванню.

Проте в ході сьогоднішнього засідання суд відмовив у задоволенні цього клопотання акціонерів.

"Така позиція суду, фактично, дозволяє СБУ та іншим державним структурам нескінченно блокувати акції ПАТ "Мотор Січ" та діяльність компанії, порушуючи її права інвесторів і акціонерів. Нам поки невідомі підстави, чому слідчий суддя прийняв саме таке рішення і повністю проігнорував фундаментальні доводи адвокатів щодо надмірної тривалості - вже понад 3,5 роки - досудового розслідування і відсутність будь-якого рішення в кримінальному провадженні. За цей час слідство не зрушила ні на крок, не проведені якісь слідчі дії. Але наявність такого "напівмертвого" кримінального провадження дозволяє зберігати арешти акцій, що блокує доступ усіх без винятку акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до управління компанією", - заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокати акціонерів ПАТ "Мотор Січ", виступаючи в судах, неодноразово заявляли і пред'являли докази про штучний характер даної кримінальної справи, яка порушена під надуманими приводами й з необгрунтованими претензіями.

Як відомо, головне слідче управління Служби безпеки України веде досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000272 по 1 ч. ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії), ст. 111 КК України (державна зрада).

За версією СБУ, нібито, в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з-поміж нинішніх і колишніх посадових осіб, а також кінцевих бенефіціарних власників ПАТ "Мотор Січ", діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом руйнування зазначеного підприємства, як об'єкта має важливе народногосподарське та оборонне значення, здійснили низку угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій на користь іноземних компаній, які мають намір перемістити активи й виробничі потужності ПАТ "Мотор Січ" за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення

У фабулі кримінального провадження прямо зазначено, що "підготовка до диверсії відбувалися безпосередньо Богуслаєвим, як президентом і основним акціонером ПАТ "Мотор Січ", а також підконтрольними йому компаніями-акціонерами ПАТ "Мотор Січ".

Проте після майже трьох з половиною років з моменту початку розслідування кримінальної справи, нікому не було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, ніхто не був узятий під варту, заарештований. СБУ після арешту акцій перестало проводити розслідування і встановлювати істину.

Водночас органи управління ПАТ "Мотор Січ" давно втратили легітимність, оскільки минули відведені законодавством і статутом компанії строки повноважень наглядової ради. В той самий час, безкарність чинного менеджменту завдає акціонерам ПАТ "Мотор Січ" великі збитки. Так, правоохоронними органами була встановлена схема виведення грошей посадовими особами підприємства на суму 430 млн грн за даним фактом проводитися досудове розслідування.

Як повідомляло РБК-Україна, один з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, офіційно оголосила на Шанхайській фондовій біржі про скликання 31 січня 2021 року позачергових зборів акціонерів української компанії ПАТ "Мотор Січ".

Раніше, в грудні 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили українському уряду офіційне повідомлення про звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна. Вони кваліфікують дії української влади як експропріацію інвестицій і мають намір стягнути компенсацію збитків у розмірі $ 3,5 млрд.

Інтереси китайських інвесторів в міжнародному арбітражі проти України будуть представляти три міжнародні юридичні компанії зі світовими іменами.