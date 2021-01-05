Китайський інвестор повідомив на Шанхайській фондовій біржі про скликання позачергових зборів на "Мотор Січі"

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)

Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group офіційно повідомила на Шанхайській фондовій біржі про скликання позачергових зборів акціонерів української компанії ПАТ "Мотор Січ".

Про це сказано в повідомленні Beijing Xinwei Technology Group на сайті Шанхайської фондової біржі.

"Відповідно до змісту повідомлення, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" заплановано на 31 січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було розкрито в Україні через загальнодоступні канали, визначені українськими органами регулювання ринку цінних паперів.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" ініціювали компанії-акціонери Skyrizon Aircraft Holdings Limited і "МС-4", у власності яких знаходяться пакети акцій, спільно перевищують 10%.

Як повідомила Beijing Xinwei Technology Group в повідомленні для Шанхайської фондової біржі, в порядку денному майбутнього зборів, в тому числі затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ", прийняття рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради товариства з дев'ятьох його членів та обрання нових.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, акціонери ПАТ "Мотор Січ" отримали повідомлення про підготовку позачергового загальних зборів акціонерів - з документом, питаннями порядку денного позачергових загальних зборів та проектами документів, які будуть винесені на обговорення акціонерів можна ознайомитися на спеціальному сайті.

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському уряду повідомлення про звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Китайські акціонери "Мотор Січі", що сумарно контролюють понад 50% акцій компанії, мають намір стягнути компенсацію збитків у розмірі $ 3,5 млрд, який був заподіяно арештами акцій і блокуванням доступу до управління компанією. Дії України для міжнародного арбітражу кваліфіковані як протизаконна експропріація інвестицій, що порушує умови україно-китайської міждержавної угоди про їх захист і заохочення.

Інтереси китайських інвесторів в міжнародному арбітражі проти України будуть представляти 3 міжнародні юридичні компанії зі світовими іменами.