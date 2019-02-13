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У Кривому Розі начальник конвою збував наркотики засудженим

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 13:15
У Кривому Розі начальник конвою збував наркотики засудженим
Іллюстративне фото (Уніан)

Начальника конвою затримали

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кривому Розі начальника конвою одного з районних судів на збуті наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Поліцейський систематично передавав затриманим наркотичні засоби та психотропні речовини. Гроші за "товар" родичі арештованих перераховували на картковий рахунок посадовця.

"Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України після чергової передачі затриманим наркотичних засобів на загальну суму понад 3 тис. гривень. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, триває слідство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура Сумської області та Нацполіція викрила масштабну схему збуту наркотичного засобу "метадон" на території міста Суми та області. В прокуратурі повідомили, що в суботу, 19 січня, було проведена операція під час якої було затримано 3 осіб, які організовували та здійснювали збут наркотичних речовин.

Також у Рівному поліція викрила злочинну групу на збуті наркотиків вартістю понад 1,2 мільйона гривень.

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