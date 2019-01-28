СБУ блокувала вивезення з України двигунів для військових гелікоптерів

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Зловмисники намагалися продати чотири двигуни, оцінивши їх у 1 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури блокували незаконне вивезення з країни авіаційних двигунів, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що у межах офіційних угод одна із країн Близького Сходу направила українській комерційній структурі чотири двигуни до вертольотів Мі-24 для здійснення необхідного ремонту.

У зв'язку з відмовою замовника сплатити вартість виконаних робіт, майно перейшло у власність держави та було передано для реалізації комерційній структурі.

Співробітники СБУ задокументували, що двоє підприємців із Запоріжжя знайшли покупців на двигуни з країни, що перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, оцінивши вартість товару у майже 1 млн доларів.

Також ділки гарантували замовникам виготовлення пакету фальшивої документації для безперешкодного вивезення агрегатів з України під виглядом цивільної продукції.

Правоохоронці затримали зловмисників у Запоріжжі під час спроби реалізувати замовнику чотири двигуни.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії, зокрема відбуваються обшуки за місцями проживання і роботи затриманих.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину. Перевіряється інформація про можливу причетніть фігурантів провадження до протиправних оборудок з країною-агресором.

Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що СБУ оприлюднила матеріали, які мають докази приналежності "ПВК Вагнера" до російської розвідки.

Раніше СБУ за фактом вимагання неправомірної вигоди затримано заступника начальника відділу однієї з філій ПАТ "Укрзалізниці".