СБУ блокувала чергову "ботоферму", що фінансується з Росії

Фото: обшуки в учасника "ботоферми" (ssu.gov.ua)

СБУ блокувала діяльність "ботоферми" в Києві, яка фінансувалася з Росії. Її також використовували деякі партії для чорного піару.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що зловмисники використовували апаратно-програмні комплекси для створення і просування фейкових акаунтів в соцмережах, в яких вони поширювали неправдиву інформацію для маніпуляції громадською думкою напередодні місцевих виборів. Діяльність відбувалася з використанням SIM-карток українських операторів зв'язку.

Також відомо, що "ботоферму" використовували деякі політичні сили для чорного піару проти опонентів.

Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку і різне обладнання. Серед іншого, це GSM-шлюзи, SIM-банки і VoIP-шлюзи, а також понад 6 тисяч SIM-карток. Виявлені чернетки з даними реєстрації в соцмережах.

Правоохоронці перевіряють причетність до діяльності ботоферми російських спецслужб. Слідство ведеться за статтею 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області директора держпідприємства впіймали на хабарі голові ОДА.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара.

Крім цього відомо, що справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.