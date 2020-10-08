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У Вінницькій області директора держпідприємства впіймали на хабарі голові ОДА

Вінницька область, Четвер 08 жовтня 2020 17:19
У Вінницькій області директора держпідприємства впіймали на хабарі голові ОДА
Фото: гроші зі хабара (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Директор держпідприємства намагався дати хабар голові Вінницької облдержадміністрації. Готовий був заплатити 4,2 мільйона гривень за перерозподіл бюджетних коштів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Посадова особа хотіла, щоб голова ОДА змінив цільове призначення бюджетних коштів на користь сторонніх осіб. За це директор держпідприємства і обіцяв хабар у більш ніж 4 мільйони гривень.

Як розповів сам голова ОДА Сергій Борзов у Facebook, він звернувся до правоохоронних органів із заявою щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди від керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області 24 вересня.

"На підставі даної заяви, цього ж дня НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення", - написав він.

Чиновника затримали під час передачі першої частини обумовленої суми в розмірі 200 тисяч гривень.

Я казав не ходити до мене з пропозиціями схем, «відкатів» і «порєшать». Перестаньте красти людські гроші і оббирати...

Опубліковано Сергій Борзов Кандидат на посаду міського голови Вінниці Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Незабаром директору держпідприємства оголосять підозру і оберуть запобіжний захід. Він підозрюється за ч.3 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на даванні хабаря.

Крім цього відомо, що справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.

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