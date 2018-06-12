У правопорушників вилучили риби на загальну суму близько 14,3 млн гривень

За результатами операції "Нерест" до адмінвідповідальності притягнуто майже 4 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як повідомив начальник управління поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції Сергій Науменко, в рамках операції, яка тривала два місяці, правоохоронці вилучили у правопорушників понад 43 тони риби на загальну суму близько 14,3 млн гривень.

"У правопорушників вилучено 244 плавзасоби та 58 транспортних засобів, понад п’ять тисяч одиниць знарядь незаконного вилову риби. Також поліцейські вилучили понад 43 тони риби на загальну суму близько 14,3 мільйона гривень", - повідомив Науменко.

Загалом правоохоронці провели понад 5 тисяч патрулювань, а до адміністративної відповідальності було притягнуто 3957 осіб.

Також зазначається, що в ході спецоперації поліцією відкрито 542 кримінальних провадження, з яких 336 - за фактами незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 ККУ).

#поліція: за результатами операції «#нерест» до адміністративної відповідальності притягнуто майже тисячі... Опубліковано Національна поліція України 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі.