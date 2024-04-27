СБУ атаковала военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае, - источники

Как отметили источники, в ночь на 27 апреля "бавовна" посетила военный аэродром "Кущевск" и Ильский и Славянский НПЗ. Объекты были атакованы дронами СБУ.

Атаку на аэродром организовала СБУ и совместно с Силами обороны. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ врага.

Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. Это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", - отметил информированный источник.

Стоит отметить, что Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы уже были атакованы украинскими защитниками ранее.