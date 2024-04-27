RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ атаковала военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае, - источники

Фото: СБУ атакована аэродром и два НПЗ в России (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Украинские защитники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как отметили источники, в ночь на 27 апреля "бавовна" посетила военный аэродром "Кущевск" и Ильский и Славянский НПЗ. Объекты были атакованы дронами СБУ.

Атаку на аэродром организовала СБУ и совместно с Силами обороны. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ врага.

Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. Это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", - отметил информированный источник.

Стоит отметить, что Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы уже были атакованы украинскими защитниками ранее.

Ночные взрывы в России

Напомним, этой ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. В сети публиковали видео мощного пожара в районе нефтеперерабатывающего завода возле города Славянск-на-Кубани.

Также в сети сообщалось об атаке на военный аэродром на Кубани. Россияне отмечали, что в результате атаки могли быть повреждены самолеты.

В свою очередь Министерство обороны РФ утверждает, что атаку "отбили". У Шойгу уверяют, что якобы были сбиты 66 дронов в Краснодарском крае РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияНПЗВойна в УкраинеАтака дронов