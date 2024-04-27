На Кубани мог быть атакован военный аэродром: в сети показали видео
Военный аэродром на Кубани мог быть атакован в ночь на 27 апреля. В сети показали якобы последствия атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.
Российские паблики сообщают, что якобы аэродром в населенном пункте Кущевская Краснодарского края РФ атаковали дроны.
Кроме того, в сети пишут, что якобы в результате атаки были повреждены российские самолеты. Детали о последствиях пока неизвестны.
В сети также показали возможные последствия атаки на российский аэродром.
Взрывы в России
Министерство обороны РФ утверждает, что якобы в ночь на 27 апреля уничтожило 66 дронов в Краснодарском крае РФ, а также "сбило" два беспилотника над Крымом. При этом Москва традиционно обвинила Украину.
Напомним, что ночью на Кубани горел нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО". Россияне заявили об атаке на НПЗ.
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