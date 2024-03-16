СБУ атаковала три завода "Роснефти" в Самарской области, - источник

По данным источника, этой ночью ударные дроны СБУ отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, позволяющего ей вести войну в Украине. Сезон "бавовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику РФ", - отмечает источник.

Взрывы в Самарской области

В ночь на 16 марта в Самарской области раздавались взрывы в районе нефтеперерабатывающих заводов, в том числе в Сызрани.

В сети сообщили об атаке дронов, а также мощных пожарах на двух НПЗ - Новокуйбышевском и Сызранском.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.