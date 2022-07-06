Гелікоптер і літак, що належить родині Медведчука, передали на фронт
Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді.
Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним силам України.
Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.
Нагадаємо, суд Львова 23 червня, розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука.
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