"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС)", - написал Мадьяр.

В то же время в 16 армейском корпусе ВСУ рассказали о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян.

В частности, 26 октября российскому диктатору Владимиру Путину доложили, что россияне якобы оккупировали 70% города Волчанск. Однако военные объяснили, что произошло на самом деле.

"Противник пытался в полной мере воспользоваться окном возможностей - после отсутствия осадков и адского лета, реки Северский Донец и Волчья обмелели, что упростило противнику логистику. Плюс удалось накопить резервы и на деревьях еще достаточно листьев - это все в комплексе привело к резкому росту активности на Волчанском направлении", - говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что враг достиг локальных успехов, но это обошлось ему ценой больших потерь. Это привело к тому, что некоторые подразделения почти полностью потеряли боеготовность.

"Например, 1 батальон 82 МП стерся почти в "ноль", в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение", - информируют военные.

Однако на сегодня ситуация складывается уже не в пользу россиян, поскольку после удара по Белгородской дамбе, она начала пропускать воду. РосСМИ писали, что уровень воды в хранилище упал на 1 метр, и она ушла в Северский Донец. Сейчас уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян.

"(Однако - ред.) главное - значительно усложняется вражеская логистика. Еще и листья облетели. Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда", - резюмировали в 16 армейском корпусе ВСУ.