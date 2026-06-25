СБС показали результаты ночной охоты на военные объекты оккупантов в Крыму

Ситуация в Крыму

Напомним, в ночь на 25 июня временно оккупированный Крым массово атаковали беспилотники. Мощные взрывы раздавались в Симферопольском, Первомайском и Красноперекопском районах, а также в Севастополе, Евпатории и Ялте. Из-за поражений Таврической и Балаклавской ТЭЦ полуостров охватили массовые отключения света.

В преддверии этой атаки СБУ провела масштабную спецоперацию, в ходе которой удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское", а также уничтожить системы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-С1" вблизи Керчи.

Комментируя эти действия Сил обороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская операция на полуострове четко просчитана. По его словам, если западные партнеры примут необходимые решения по поставкам вооружения, Украина сможет создать условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.