Через збій додатку "Дій вдома" на двох КПВВ на Донбасі утворилися великі черги

Фото: черга на КПВВ "Станиця Луганська" (twitter.com MateuPablo)

Більшість громадян, які змушені були чекати, прямували з тимчасово окупованої території

Сьогодні вранці через збій у роботі додатку "Дій вдома" на КПВВ "Станиця Луганська" утворилася черга з близько 100 громадян, які прямували з тимчасово окупованої території Луганської області. Аналогічна ситуація відбулася і на КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області.

Про це РБК-Україна повідомив прес-офіцер Держприкордонслужби у складі ООС Ігор Лизогуб.

КПВВ "Станиця Луганська"

За словами Лизогуба, черги утворилися і через велику кількість бажаючих потрапити на контрольовану Україною територію, і через збій у додатку "Дій вдома".

"Ми цю ситуацію спостерігали. Не можу сказати причину, оскільки Держприкордонслужба не адмініструє цей додаток. Так, збій був. Були вжиті заходи, щоб громадяни якнайшвидше перетинали лінію розмежування, виходячи з тих повноважень які в нас є", - розповів Лизлгуб.

Він додав, що ДПСУ попередила органи місцевого самоврядування і поліцію про те, що громадяни ідуть на контрольовану територію у відповідні населені пункти для подальшого рішення про необхідність їх обсервації чи самоізоляції на місцях.

"Очікувало до 100 громадян. Бажаючих не мало, відповідно були певні затримки, плюс збої у додатку. На 16:00 на контрольовану територію прослідували 379 осіб з початку роботи КПВВ. А о 15:45 перетнуло 295. Відповідно, динаміка перетину збільшилася", - додав Лизогуб.

Фото: черга на КПВВ "Станиця Луганська" (twitter.com MateuPablo)

КПВВ "Новотроїцьке"

Прес-секретар Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко у коментарі РБК-Україна також заявила про збої під час перетину КПВВ "Новотроїцьке".

"Мабуть, збої були всюди, тому що дійсно, і по "Станиці Луганській" і по "Новотроїцькому" були певні проблеми. Втім, у нас через блокування бойовиками не так багато людей зараз їде. З боку тимчасово окупованої території ті, хто встановив додаток "Дій вдома", вчора змогли пройти, деяким громадянам довелося трохи почекати. Зараз вже все налагодилося. Ще йдуть люди, але більшість вже пройшла", - повідомила Карпиленко.

Що кажуть у Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації РБК-Україна підтвердили, що збій у застосунку "Дій вдома" дійсно мав місце, а також назвали причини несправності.

"Збій відбувся через погіршення зв’язку мобільного інтернету. Чомусь, час від часу, на прикордонній території якість інтернету сильно падає і це призводить до того, що трапляються перебої зі зв’язком із сервером", - пояснили у прес-службі міністерства.

Там уточнили, що збій виникав при спробі авторизації у додатку, яка необхідна для підтвердження прикордонникам намірів відправитися самоізоляцію за допомогою "Дій вдома".

"Наразі зв’язок із сервером поновлено. Є один момент, який також виправили. Людина має дві спроби на добу підтвердити авторизацію. Зрозуміло, що в такій ситуації люди намагалися більше ніж двічі підтвердити, ми цей поріг збільшили до 20 повідомлень", - додали у Мінцифрі.

Раніше представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу опублікував у Twitter фото сьогоднішніх черг на КПВВ "Станиця Луганська". Щоправда, Матеу заявив про значно більшу кількість очікуючих.

"Сьогодні вранці у Станиці Луганської цивільні особи зіткнулися з труднощами при перетині лінії перетину. До 500 людей в черзі через технічні проблеми з додатком "Дій вдома". Деякі повернулися до Луганська, іншим дозволено перетнути лише вдень, але доведеться самоізолюватись", - повідомив Матеу.

Раніше у Держприкордонслужбі уточнили правила в'їзді на підконтрольну територію України з окремих регіонів Донецької і Луганської областей.

Також нагадаємо, що у Луганській області планується відкрити два нових КПВВ.