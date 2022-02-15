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Збій в роботі Приват24 і Ощадбанку: чи є загроза для грошей вкладників

Автор: Сергей Новиков

Причиною збою в роботі систем "ПриватБанку", "Ощадбанку", а також сайтів Міністерства оборони і Збройних сил є чергова кібератака. При цьому ніяких загроз для вкладників немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Повідомляється, що протягом останніх годин "ПриваБанк" знаходиться під масованою DDOS-атакою. Користувачі сервісу Приват24 повідомляють про проблеми з платежами і роботою програми - не вдається зайти до Приват24, не відображається баланс і останні транзакції.

У "Приваті" запевняють, що ніякої загрози для коштів вкладників немає, кібератака торкнулася тільки додатку. Решта грошові операції виконуються в звичайному режимі.

"У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також атаковані сайти Міноборони і ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про проблеми з роботою банкоматів, терміналів і POS-терміналів "Ощадбанку".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цей збій на даний момент.

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ОщадбанкПриватБанкКібератака