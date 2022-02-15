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Сбой в работе Приват24 и Ощадбанка: есть ли угроза для денег вкладчиков

Автор: Сергей Новиков

Причиной сбоя в работе систем "ПриватБанка", "Ощадбанка", а также сайтов Министерства обороны и Вооруженных сил является очередная кибератака. При этом никаких угроз для вкладчиков нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Сообщается, что в течение последних часов "ПриваБанк" находится под массированной DDOS-атакой. Пользователи сервиса Приват24 сообщают о проблемах с платежами и работой приложения - не удается зайти в Приват24, не отображается баланс и последние транзакции.

В "Привате" уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет, кибератака затронула только приложение. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

"В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атакованы сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах с работой банкоматов, терминалов и POS-терминалов "Ощадбанка".

РБК-Украина собрало все, что известно об этом сбое на данный момент.

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ОщадбанкПриватБанкКибератака