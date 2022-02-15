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У Приват24 стався збій

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 17:30
У Приват24 стався збій Фото: у Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У роботі Приват24 у другій половині дня 15 лютого стався збій. При спробі увійти в мобільний додаток і в веб-версію система видає помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У прес-службі банку РБК-Україна сказали, що уточнять інформацію, коли будуть з'ясовані причини.

Крім того, користувачі іншого державного банку, Ощадбанку, також повідомляють про проблеми: не працюють банкомати, термінали самообслуговування, є проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі додатка Ощад 24/7.

Разом з тим, прес-служба кіберполіції заявила, що сьогодні, 15 лютого, клієнтам одного з державних банків стали надходити повідомлення про технічну несправність банкоматів.

"Співробітниками кіберполіції проаналізовано зміст смс-повідомлень і встановлено, що вони не носять фішинговий характер, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

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