Збірна України опустилася на одну позицію в рейтингу ФІФА

Команда Шевченка пропустила вперед суперника у Лізі націй
Збірна України опустилась на одну сходинку і тепер посідає 28 місце в оновленому за 29 листопада рейтингу національних збірних ФІФА. Про це повідомляється на сайті організації.
У листопаді команда Андрія Шевченка провела матч зі Словаччиною (1:4) в Лізі націй і спаринг з Туреччиною (0:0), після чого збірна України має в своєму активі 1482 бали.Саме словаки завдяки цьому поєдинку і обійшли "синьо-жовтих".
У першій десятці майже без змін - Португалія обійшла Уругвай і вийшла на шосте місце. Рейтинг очолює збірна Бельгії, Франція - друга. У Топ-5 також увійшли збірні Бразилії, Хорватії та Англії.
Рейтинг ФІФА станом на 29 листопада:
1.Бельгія - 1727
2.Франція - 1726
3.Бразилія - 1676
4.Хорватія - 1634
5.Англія - 1631
6.Португалія - 1614
7.Уругвай - 1609
8.Швейцарія - 1599
9.Іспанія - 1591
10.Данія - 1589
...
28 (27). Україна - 1482
Нагадаємо, за підсумками заключних матчів групового етапу Ліги націй Україна потрапила до другого кошика жеребкування кваліфікації Євро-2020, де також знаходяться ще 9 команд. Проти них наша національна збірна напевно не зіграє.