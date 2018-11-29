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Збірна України опустилася на одну позицію в рейтингу ФІФА

Новини » Спорт    29.11.2018 - 12:14
Збірна України опустилася на одну позицію в рейтингу ФІФА
Фото: гравці збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Команда Шевченка пропустила вперед суперника у Лізі націй

Збірна України опустилась на одну сходинку і тепер посідає 28 місце в оновленому за 29 листопада рейтингу національних збірних ФІФА. Про це повідомляється на сайті організації.

У листопаді команда Андрія Шевченка провела матч зі Словаччиною (1:4) в Лізі націй і спаринг з Туреччиною (0:0), після чого збірна України має в своєму активі 1482 бали.Саме словаки завдяки цьому поєдинку і обійшли "синьо-жовтих". 

У першій десятці майже без змін - Португалія обійшла Уругвай і вийшла на шосте місце. Рейтинг очолює збірна Бельгії, Франція - друга. У Топ-5 також увійшли збірні Бразилії, Хорватії та Англії.

Рейтинг ФІФА станом на 29 листопада:

1.Бельгія - 1727
2.Франція - 1726
3.Бразилія - 1676
4.Хорватія - 1634
5.Англія - 1631
6.Португалія - 1614
7.Уругвай - 1609
8.Швейцарія - 1599
9.Іспанія - 1591
10.Данія - 1589
...
28 (27). Україна - 1482

Нагадаємо, за підсумками заключних матчів групового етапу Ліги націй Україна потрапила до другого кошика жеребкування кваліфікації Євро-2020, де також знаходяться ще 9 команд. Проти них наша національна збірна напевно не зіграє.

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