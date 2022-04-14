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Збірна України запланувала старт тренувального збору: відома дата

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 14:46
Збірна України запланувала старт тренувального збору: відома дата Фото: Збірна України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився планами національної команди щодо підготовки перед матчем плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Футбол NEWS".

Тренерський штаб "синьо-жовтих" збере кандидатів до національної команди наприкінці квітня. Вони готуватимуться до поєдинків відбору на Мундіаль і нового розіграшу Ліги націй.

"Ми плануємо зібратися 28 квітня без легіонерів. Але не будемо загадувати, щоб не зурочити. Можливо, президент УЄФА нам допоможе. Александер Чеферін займається, Андрій Павелко робить усе залежне від себе. Плануємо 28 квітня виїхати до Європи", – розповів Петраков.

Керманич збірної також подякував ЗСУ за захист батьківщини та побажав якомога швидшої перемоги. На його переконання, українські воїни здатні перейти в контрнаступ і визволити всю Україну.

24 березня повинен був відбутися півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, у якому Шотландія в Глазго приймала б збірну України. Однак, через розв'язану Росією війну проти України УЄФА та ФІФА ухвалили рішення про перенесення матчу. Поєдинок відбудеться 31 травня або 1 червня.

Нагадаємо, що "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" приєдналися до двох представників Іспанії у півфіналі Ліги чемпіонів.

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