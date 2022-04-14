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Ліга чемпіонів: Яремчук не врятував від поразки "Ліверпулю", "Манчестер Сіті" втримав нічию з "Атлетіко"

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Європа, Четвер 14 квітня 2022 10:37
Ліга чемпіонів: Яремчук не врятував від поразки "Ліверпулю", "Манчестер Сіті" втримав нічию з "Атлетіко" Фото: Ілкай Гюндоган проти Коке (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорців

На шляху до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 англійські "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" здолали мадридський "Атлетіко" та лісабонську "Бенфіку" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Атлетіко" – "Манчестер Сіті" – 0:0 (перший матч – 0:1)

Вилучення: Феліпе, 90+1 (А, друга жовта картка)

"Ліверпуль" – "Бенфіка" – 3:3 (3:1)

Голи: Конате, 21, Фірміно, 55, 65 – Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньєс, 82

Після, хоч і мінімальної, але заслуженої поразки на Туманному Альбіоні "Атлетіко" з перших хвилин узявся до справи проти "Манчестер Сіті". Мадридці створили чимало небезпечних моментів до та після перерви, але забити так і не змогли.

М'яч вперто оминав ворота "містян". Щастило й "матрацникам" під час випадів "Сіті". Зрештою, від власного безсилля в атаці обидві команди дійшли до грубощів проти суперників. Як наслідок, цілий букет жовтих карток під завісу поєдинку та червона для оборонця господарів Феліпе. Далі йде "Манчестер Сіті".

Ліга чемпіонів: Яремчук не врятував від поразки &quot;Ліверпулю&quot;, &quot;Манчестер Сіті&quot; втримав нічию з &quot;Атлетіко&quot;

А ось на "Енфілді" сталася справжня гольова феєрія. До перерви суперники обмінялися забитими м'ячами – Ібрагіма Конате з "Ліверпуля" замкнув головою навіс із кутового, а Гонсалу Рамуш реалізував вихід віч-на-віч із Аліссоном.

Більше – після перерви. Мерсисайдець Роберто Фірміно з лінії воротарського майданчика двічі замкнув в один дотики передачі партнерів і фактично зняв усі питання щодо переможця дуелі.

Ліга чемпіонів: Яремчук не врятував від поразки &quot;Ліверпулю&quot;, &quot;Манчестер Сіті&quot; втримав нічию з &quot;Атлетіко&quot;

"Бенфіка", однак, поборолася за свій престиж. Доклався і українець Роман Яремчук. Форвард майстерно переграв Аліссона в ближньому бою після пасу з глибини. А головний бомбардир "орлів" Дарвін Нуньєс на 82-й хвилині взагалі зрівняв рахунок!

Це не змінило загальний статус-кво. "Ліверпуль" пробився у півфінал, де поміряється силами з "Вільярреалом". Натомість в іншому матчі 1/2 фіналу буде справжнє "галактичне" протистояння – мадридський "Реал" проти "Манчестер Сіті".

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