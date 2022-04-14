Сборная Украины запланировала старт тренировочного сбора: известна дата

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился планами национальной команды по подготовке перед матчем плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Футбол NEWS" .

Тренерский штаб "сине-желтых" соберет кандидатов в национальную команду в конце апреля. Они будут готовиться к поединкам отбора на Мундиаль и новому розыгрышу Лиги наций.

"Мы планируем собраться 28 апреля без легионеров. Но не будем загадывать, чтобы не сглазить. Возможно, президент УЕФА нам поможет. Александер Чеферин занимается, Андрей Павелко делает все зависимое от себя. Планируем 28 апреля уехать в Европу", – рассказал Петраков.

Наставник сборной также поблагодарил ВСУ за защиту родины и пожелал скорейшей победы. По его убеждению, украинские воины способны перейти в контрнаступление и освободить всю Украину.

24 марта должен был состояться полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022, в котором Шотландия в Глазго приняла бы сборную Украины. Однако из-за развязанной Россией войны против Украины УЕФА и ФИФА приняли решение о переносе матча. Поединок состоится 31 мая Збили 1 июня.