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УЄФА відкрив справу через поведінку уболівальників на матчі Україна - Сербія

Новини » Спорт    13.06.2019 - 22:33
УЄФА відкрив справу через поведінку уболівальників на матчі Україна - Сербія
Фото: Україна - Сербія (ffu.ua)

Справа буде розглянута 18 липня

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками відбіркового матчу Євро-2020 Україна - Сербія, який відбувся 7 липня на "Арені Львів". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Розслідування буде проведено щодо поведінки уболівальників господарів. Українська сторона звинувачується за чотирма статтями: використання на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокування сходових проходів, а також погане освітлення арени.

Справа буде розглянута 18 липня.

Нагадаємо, матч Україна перемогла Сербію з розгромним рахунком 5:0. Через три дні червня на "Арені-Львів" відбувся матч Україна - Люксембург, в якому господарі здобули мінімальну перемогу.

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