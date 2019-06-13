УЄФА відкрив справу через поведінку уболівальників на матчі Україна - Сербія

Фото: Україна - Сербія (ffu.ua)

Справа буде розглянута 18 липня

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками відбіркового матчу Євро-2020 Україна - Сербія, який відбувся 7 липня на "Арені Львів". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Розслідування буде проведено щодо поведінки уболівальників господарів. Українська сторона звинувачується за чотирма статтями: використання на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокування сходових проходів, а також погане освітлення арени.

Справа буде розглянута 18 липня.

Нагадаємо, матч Україна перемогла Сербію з розгромним рахунком 5:0. Через три дні червня на "Арені-Львів" відбувся матч Україна - Люксембург, в якому господарі здобули мінімальну перемогу.