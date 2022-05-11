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Збірна України з голами дебютантів переграла в спарингу "Боруссію" М

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Менхенгладбах, Середа 11 травня 2022 23:45
Збірна України з голами дебютантів переграла в спарингу "Боруссію" М Фото: Збірна України з голами дебютантів переграла в спарингу "Боруссію" М (twitter.com/borussia)
Автор: Антон Федорців

Бойовою перемогою над "Боруссією" з Менхенгладбаха збірна України розпочала серію матчів у рамках підготовки перед плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Боруссія" М – Україна – 1:2

Голи: Носс, 14 – Мудрик, 9, Піхальонок, 82

Склад збірної України (1-й тайм): Бущан – Конопля, Забарний, Матвієнко, Караваєв – Сидорчук, Степаненко – Шапаренко, Буяльський, Мудрик – Бєсєдін

Попри товариський статус зустрічі, довго команди не запрягали. Найактивніший у стартові хвилини в складі "синьо-жовтих" Михайло Мудрик відкрив рахунок уже на 9-й хвилині. Дебютант утік на побачення із Зоммером після закидання Шапаренка і, скориставшись неузгодженістю кіпера з оборонцем, забив у порожні ворота.

Тут же Мудрик класним пострілом завершив прорив до штрафного майданчика (сейв Зоммера) в атаці у відповідь після небезпечного удару Плеа (в руки Бущану). Та запал українців "жеребці" збили вже на 15-й хвилині. Конопля на рівному місці втратив м'яч, а Конор Носс розстріляв воротаря з меж карної зони.

До кінця першої половини на полі вже було більше позиційної боротьби. Зламати такий перебіг подій намагалися двоє – хавбек "Боруссії" М Штіндль і невтомний Мудрик. Однак, їхній заспів партнери підтримати не змогли.

Після перерви тренерський штаб збірної пішов на експерименти. Варіювалася кількість оборонців, окремі виконавці встигли пограти на кількох позиціях, "динамівець" Гармаш вийшов у центр нападу, а хавбек Олександр Піхальонок став ще одним дебютантом.

І саме останньому судилося вирішити долю матчу. На 82-й хвилині активний пресинг "синьо-жовтих" дозволив відібрати м'яч поблизу воротарських володінь, а комбінація за участі Гармаша, Булеци та Піхальонка з вирішальним ударом останнього залишила "жеребців" у статистах.

Отже, важлива в психологічному та інформативна в ігровому планах перемога дала старт безпосередній підготовці до надважливого поєдинку з Шотландією в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Тепер час для роботи над помилками.

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