Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у двох містах

Визначено місця проведення домашніх матчів національної збірної України у групі Ліги націй УЄФА-2020/2021. Поєдинки "синьо-жовтих" візьмуть стадіони "Арена Львів" (Львів) та Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (Київ).

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Команда Андрія Шевченка стартує в турнірі 3 вересня матчем зі Швейцарією у Львові. Потім 10 жовтня збірна прийме Німеччину в Києві, 13 жовтня Україна зіграє з Іспанією також на "Олімпійському". Всі поєдинки будуть починатися о 21:45 за київським часом.

Для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є ОСК "Металіст" в Харкові.

Раніше УЄФА опублікував оновлений календар матчів другого розіграшу Ліги націй.

У першому історії розіграші турніру Україна посіла перше місце в групі зі Словаччиною та Чехією.

Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.

Однак ця перемога не гарантувала збірній вихід на Євро-2020.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.