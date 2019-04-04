Збірна України отыграла три позиції в рейтингу ФІФА

Команда Шевченка поліпшила своє положення за підсумками стартових матчів відбору до Євро -20202
Збірна України піднялася на три рядки в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), який 4 квітня 2019 року був опублікований на сайті організації.
Команда Андрія Шевченка знаходиться на 27 місці, маючи в активі 1493 бали.
Суперники збірної України у кваліфікації Євро-2020 посідають наступні місця: Португалія - сьоме (-1), Сербія - 29 (+2), Люксембург - 86 (+1) та Литва - 132 (0).
Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другий йде команда Франції. Третю позицію займає Бразилія, далі - команди Англії та Хорватії.
Рейтинг ФІФА станом на 4 квітня 2019 року
1. Бельгія - 1737
2. Франція - 1734
3. Бразилія - 1676
4. Англія - 1647
5. Хорватія - 1621
6. Уругвай - 1613
7. Португалія - 1607
8. Швейцарія - 1604
9. Іспанія - 1601
10. Данія - 1586
…
27. Україна - 1493
Нагадаємо, що національна збірна України у відборі на Євро-2020 зіграла внічию проти Португалії (0:0) і обіграла в гостях Люксембург (2:1).