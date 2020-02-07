Визначилися ще два суперника збірної України перед Євро-2020

Стали відомі ще два суперника збірної України для підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомив у Facebook президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть товариські матчі проти Північної Ірландії 2 червня і Ізраїлю - 7 червня. Також раніше повідомлялося, що 26 травня "синьо-жовті" зіграють проти Кіпру.

Місце проведення матчів мають затвердити члени Виконкому УАФ. Попередньо проведення цих матчів заплановано у Харкові (Україна - Кіпр), Києві (Україна - Північна Ірландія) та Львові (Україна - Ізраїль). Таким чином, три товариські матчі збірної України перед Євро-2020 пройдуть на українських стадіонах.

Навесні у "синьо-жовтих" вже заплановано два виїзних спаринги: 27 березня - з командою Франції на головному стадіоні країни, 31 березня - з Польщею.

Нагадаємо, матчі групового раунду Євро-2020 за участю збірної України відбудуться 14, 18 та 22 червня 2020 року. Суперниками команди "синьо-жовтих" стали Нідерланди та Австрія. Четверта команда визначиться за підсумками стикових ігор. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.