Збірна України з біатлону стала чемпіоном Європи у змішаній естафеті

Збірна України завоювала золото в змішаної естафети на чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах, Білорусь. Про це повідомляється Twitter в змагань.

"Синьо-жовту" команду представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Другою фінішну лінію перетнула команда Росії. Бронзову нагороду здобули біатлоністи з Норвегії.

Раніше сьогодні Україна виграла бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті.

Далі календар чемпіонату бере одноденну паузу, щоб в суботу, 29 лютого, продовжитися спринтами у чоловіків (11:30) і жінок (14:30).