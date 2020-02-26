Підгрушна завоювала другу медаль для України на чемпіонаті Європи з біатлону

Фото: Олена Підгрушна (biathlon.com.ua)

Спортсменка стала срібним призером суперспринту

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна завоювала срібло в суперспринті чемпіонату Європи, який сьогодні розпочався в білоруських Раубічах. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Спортсменка промахнулася на стрільбищі всього один раз і провела гонку в хорошому темпі. Вона відстала на 2,8 секунди від переможниці росіянки Євгенії Павлової, яка відстрілялася на рубежах чисто. Бронзова нагорода дісталася представниці Франції Анаіс Шевальє. Біатлоністка випередила українку Валентину Семеренко, яка фінішувала четвертою.

Pavlova wins , Pidhrushna and Chevalier . pic.twitter.com/Gv88O1hx5o — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 26, 2020

Сьогодні раніше також відбувся чоловічий суперспринт, в якому бронзову нагороду чемпіонату Європи Україні приніс Дмитро Підручний.

Завтра ще один важливий день чемпіонату Європи - в Раубічах пройдуть одиночний мікст і змішана естафета, в яких, безсумнівно, українська команда знову буде боротися за медалі.