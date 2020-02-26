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Підгрушна завоювала другу медаль для України на чемпіонаті Європи з біатлону

Новини » Спорт     26.02.2020 - 17:14
Підгрушна завоювала другу медаль для України на чемпіонаті Європи з біатлону
Фото: Олена Підгрушна (biathlon.com.ua)

Спортсменка стала срібним призером суперспринту

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна завоювала срібло в суперспринті чемпіонату Європи, який сьогодні розпочався в білоруських Раубічах. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Спортсменка промахнулася на стрільбищі всього один раз і провела гонку в хорошому темпі. Вона відстала на 2,8 секунди від переможниці росіянки Євгенії Павлової, яка відстрілялася на рубежах чисто. Бронзова нагорода дісталася представниці Франції Анаіс Шевальє. Біатлоністка випередила українку Валентину Семеренко, яка фінішувала четвертою.

Сьогодні раніше також відбувся чоловічий суперспринт, в якому бронзову нагороду чемпіонату Європи Україні приніс Дмитро Підручний.

Завтра ще один важливий день чемпіонату Європи - в Раубічах пройдуть одиночний мікст і змішана естафета, в яких, безсумнівно, українська команда знову буде боротися за медалі.

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