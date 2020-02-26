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Підручний приніс першу медаль збірній України на ЧЄ з біатлону

Новини » Спорт     26.02.2020 - 16:52
Підручний приніс першу медаль збірній України на ЧЄ з біатлону

Спортсмен взяв бронзу в першій же гонці змагань

Капітан збірної України Дмитро Підручний завоював медаль в першій же гонці на чемпіонаті Європи з біатлону, який стартував 26 лютого в білоруських Раубічах. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Українець фінішував третім в новій дисципліні - суперспринтом. Від золота його відокремили лічені міліметри. На фініші Дмитро програв білорусу Сергію Бочарникової лише 0,5 секунди.

Підручний став триразовим призером чемпіонатів Європи. Раніше біатлоніст брав золото в змішаній естафеті в Ріднау-2018 і ставав другим у естафеті в Отепяя-2015.

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