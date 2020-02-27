Україна виграла бронзу в одиночному міксті на чемпіонаті Європи з біатлону

Фото: (twitter.com/IBU_CUP)

Гонку бігли Меркушина та Ткаленко

Збірна України посіла третє місце в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить в білоруських Раубічах. Про це повідомляється Twitter в змагань.

Бронзові нагороди виграли Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко.

Чемпіонами Європи стали норвежці, срібні медалі у збірної Німеччини, від якої Ткаленко на фініші відстав лише на 0,3 секунди.

takes , wins and takes another ! pic.twitter.com/03gWbsIyiS — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 27, 2020

Це третя медаль для України на чемпіонаті Європи в Раубічах.

Нагадаємо, у перший день змагань відбувся тріумф капітанів збірних України. У суперспринті у чоловіків бронзову нагороду завоював Дмитро Підручний, а Олена Підгрушна принесла срібну медаль.