ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна виграла бронзу в одиночному міксті на чемпіонаті Європи з біатлону

Новини » Спорт     27.02.2020 - 13:53
Україна виграла бронзу в одиночному міксті на чемпіонаті Європи з біатлону
Фото: (twitter.com/IBU_CUP)

Гонку бігли Меркушина та Ткаленко

Збірна України посіла третє місце в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить в білоруських Раубічах. Про це повідомляється Twitter в змагань.

Бронзові нагороди виграли Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко.

Чемпіонами Європи стали норвежці, срібні медалі у збірної Німеччини, від якої Ткаленко на фініші відстав лише на 0,3 секунди.

Це третя медаль для України на чемпіонаті Європи в Раубічах.

Нагадаємо, у перший день змагань відбувся тріумф капітанів збірних України. У суперспринті у чоловіків бронзову нагороду завоював Дмитро Підручний, а Олена Підгрушна принесла срібну медаль.

Дві українські біатлоністки потрапили в топ-20 гонки переслідування на ЧС Український біатлоніст увійшов в топ-10 спринту на ЧС з біатлону
Новини України чемпионат ЕвропысоревнованияБиатлон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся