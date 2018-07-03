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Тренер збірної Польщі оголосив про відхід після невдачі на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    03.07.2018 - 16:55
Фото: Адам Навалка (pzpn.pl)
Фото: Адам Навалка (pzpn.pl)

Спеціаліст залишить посаду 30 липня

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка оголосив про відхід зі свого поста. Про це повідомляє прес-служба Польського футбольного союзу.

Навалка заявив, що прийняв рішення, погодивши його з головою Польського футбольного союзу Збігнєва Бонеком. Зазначається, що мова йде про непродовження контракту, який закінчується 30 липня. На той час йому буде знайдена заміна.

Навалка очолював збірну Польщі з 2013 року. Під його керівництвом команда вперше в своїй історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

На чемпіонаті світу-2018 польська команда не вийшла з групи. Поляки зазнали двох поразок на груповому етапі від збірних Сенегалу (1:2) і Колумбії (0:3), але змогли обіграти в заключному турі японців (1:0).

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Теги публікації: Польша, ЧМ-2018, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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