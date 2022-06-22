ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збитий гелікоптер і 130 знищених окупантів: нові втрати Росії у війні

Новость на русском →
Україна, Середа 22 червня 2022 09:37
Збитий гелікоптер і 130 знищених окупантів: нові втрати Росії у війні Фото: Росія втратила в Україні вже близько 34 230 своїх військових (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Україні втратили за минулу добу ще близько 130 військових вбитими. Також було знищено гелікоптер ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
  • танків -1496 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
  • артилерійських систем - 752 (+0) од,
  • РСЗВ - 239 (+0) од,
  • засоби ППО - 99 (+1) од,
  • літаків - 216 (+0) од,
  • гелікоптерів - 182 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
  • крилаті ракети - 137 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 60 (+1).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, нещодавно на острові Зміїний в Чорному морі було вражено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційна станція і кілька одиниць автомобільної техніки.

Також стало відомо, що ЗСУ знищили два російські БПЛА та авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 в Київській та Донецькій областях.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані
Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані
DAILY
Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону
Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону