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ЗСУ знищили ракету, два безпілотники та десяток броньованих машин РФ

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 22:20
ЗСУ знищили ракету, два безпілотники та десяток броньованих машин РФ Фото: ЗСУ знищили ракету, два безпілотники та десяток броньованих машин РФ (mil in ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили два російські БПЛА та авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 в Київській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил в Facebook.

Окрім цього, ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

Українські військові ліквідовали до 10 бойових броньованих машин РФ, живу силу противника і знищили два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, в Ростовській області розбився штурмовик Су-25, загинув пілот.

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