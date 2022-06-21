ЗСУ знищили ракету, два безпілотники та десяток броньованих машин РФ
Фото: ЗСУ знищили ракету, два безпілотники та десяток броньованих машин РФ (mil in ua)
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили два російські БПЛА та авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 в Київській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил в Facebook.
Окрім цього, ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.
Українські військові ліквідовали до 10 бойових броньованих машин РФ, живу силу противника і знищили два склади з боєприпасами.
Нагадаємо, в Ростовській області розбився штурмовик Су-25, загинув пілот.
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