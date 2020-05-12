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Сбербанк змінив власника з порушенням українського законодавства, - НБУ

Новини » Економіка     12.05.2020 - 17:24
Сбербанк змінив власника з порушенням українського законодавства, - НБУ
Фото: Сбербанк (РБК-Україна)

Російська влада не зверталася за дозволом до НБУ

Зміна власника дочірнього банку "Сбєрбанку Росії" в Україні - АТ "Сбербанк" - відбулася з порушенням законодавства, без погодження з українським регулятором. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, 23 квітня 2020 року НБУ стало відомо про продаж Центральним банком РФ 50% + 1 акцій "Сбєрбанку Росії" Міністерству фінансів РФ. Відповідно в АТ "Сбербанк" змінився кінцевий власник.

У НБУ наголосили, що у порушення вимог законодавства новий кінцевий власник:

  • не повідомив НБУ за 3 місяці до набуття істотної участі в АТ "Сбербанк" про намір такого набуття;
  • не погодив із НБУ набуття істотної участі в банку;
  • не подав до НБУ копію договору (правочину), на підставі якого відбувся перехід права власності на акції.

НБУ надіслав запит Міністерству фінансів РФ та "Сбєрбанку Росії" з вимогою надати пояснення та відповідні документи, а також повідомив про правові наслідки порушення українського закону.

"Національний банк надасть правову оцінку та розгляне питання про застосування заходів впливу у визначеному законом порядку та строки", - йдеться в повідомленні НБУ.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що два дочірніх банків російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не вчиняють істотного впливу на фінансовий ринок в Україні. Як зазначила Рожкова, сьогодні "Сбербанк" не дуже активний на ринку.

Нагадаємо, в грудні 2018 рок НБУ ухвалив рішення накласти штраф на АТ "Сбербанк" в розмірі 94,7 млн грн за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.

Теги Новини України Сбербанк РоссииНаціональний банк України
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