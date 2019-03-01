РБ ООН відхилила резолюції США і РФ по Венесуелі

Фото: ООН (un.org)

Росія і Китай наклали вето на підготовлену резолюцію США

Рада Безпеки ООН на засіданні відхилила проекти резолюцій США і Росії по Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Росія і Китай наклали вето на підготовлену США резолюцію, що закликає до проведення вільних і справедливих президентських виборів у Венесуелі і безперешкодному доступі до допомоги. Текст США зібрав як мінімум дев'ять голосів, що призвело до подвійного вето, в той час як Південна Африка також проголосувала проти. Три країни утрималися.

"Голосуючи проти цієї резолюції, деякі члени цієї ради продовжують захищати Мадуро і його поплічників і продовжують страждання венесуельського народу. Ця штучна криза поширилася далеко за межі Венесуели і загрожує дестабілізувати регіон", - заявив спецпредставник США по Венесуелі.

Однак проект резолюції РФ також не підтримали. Тільки чотири члени ради проголосували за нього. Четверо утрималися, інші були проти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація і Китай в РБ ООН ветували проект резолюції США по Венесуелі.