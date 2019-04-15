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На сайті президента опублікували указ про звільнення Семочка

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 23:05
На сайті президента опублікували указ про звільнення Семочка
Фото: Сергій Семочко (скрін відео каналу zik)

Документ датований 12 квітня з'явився сьогодні

Указ про звільнення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка з'явився на сайті президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Указ президента №143/2019 датований 12 квітня. Проте у п'ятницю цього документа на сайті глави держави не було.

"Звільнити Семочка Сергія Олексійовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - вказано у документі.

Нагадаємо, вперше про звільнення Семочка Президент України Петро Порошенко заявив у неділю, 14 квітня, під час дебатів на НСК "Олімпійський".

Зазначимо, що восени 2018 року журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство і періодично відвідують окупований Крим. Після резонансного розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), в рамках якого перевіряла інформацію щодо Семочка.

Пізніше з'ясувалося, що він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Також повідомлялося, що Семочко подав до Голосіївського районного суду Києва позов про захист честі, гідності і ділової репутації проти автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучою програми "Наші гроші".

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