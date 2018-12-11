Дружина Семочка має громадянство РФ, - контррозвідка СБУ

Фото: Сергій Семочко (скрін відео каналу zik)

Відповідна інформація вказана у рішенні Шевченківського райсуду Києва

Департамент контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) має інформацію про російське громадянство дружини першого замголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка Тетяни Лисенко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення Шевченківського районного суду Києва.

У документах вказано, що СБУ проводить розслідування за фактом можливої ​​державної зради першого заступника голови СЗР. Контррозвідка СБУ має інформацію, що цивільна дружина Семочка Тетяна Лисенко та її дочка Анастасія мають громадянство Російської Федерації.

Слідчі СБУ, зважаючи на цей факт, просили суд надати тимчасовий доступ до інформації за абонентськими номерами оператора ПрАТ "Київстар" Семочка та його дружини. Крім того, СБУ просило доступ до інформації за абонентським номером оператора "Водафон" дочки дружини Семочка.

Слідчий суддя Олександр Кіпчарський задовольнив відповідне клопотання.

Нагадаємо, в середині листопада Семочко намагався через суд спростувати інформацію, опубліковану в журналістському розслідуванні про майно і російські паспорти його сім'ї.

Так, у жовтні глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що у відомства немає правових підстав для відсторонення Семочка від виконання службових обов'язків.

Як писало РБК-Україна раніше, в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" говорилося, що перший заступник голови СЗР володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство і періодично відвідують анексований РФ Крим.

Крім того, глава комітету парламенту з нацбезпеки Сергій Пашинський наполягав, що Семочка повинні відсторонити на час розслідування, яке проводиться Службою безпеки України. За словами нардепа, посада Семочка дає йому можливості впливати на слідство.