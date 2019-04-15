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На сайте президента опубликовали указ об увольнении Семочко

Новости » Общество    15.04.2019 - 23:05
На сайте президента опубликовали указ об увольнении Семочко
Фото: Сергей Семочко (скрин видео канала zik)

Документ датирован 12 апреля появился сегодня

Указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко появился на сайте президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля. Однако в пятницу этого документа на сайте главы государства не было.

"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - указано в документе.

Напомним, впервые об увольнении Семочко Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, 14 апреля, во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Отметим, что осенью 2018 журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью более чем 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупирован Крым. После резонансного расследования СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), в рамках которого проверяла информацию о Семочко.

Позже выяснилось, что он не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Также сообщалось, что Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора расследования "Разведка по почкам" Леси Ивановой, ведущей программы "Наші гроші".

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