ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За минулий тиждень на сайт Офісу президента здійснили кілька кібератак

Київ, Середа 22 липня 2020 19:37
За минулий тиждень на сайт Офісу президента здійснили кілька кібератак
Фото: вірус на комп’ютері (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

З 15 по 21 липня фахівці зафіксували 17 967 підозрілих подій

Протягом минулого тижня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала майже 18 тисяч підозрілих подій. Серед них - кілька DDoS-атак на сайт Офісу президента.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Зазначається, що кількість підозрілих подій збільшилася на 22% порівняно з попереднім тижнем.

Переважна більшість зафіксованих подій стосувалося спроб мережевого сканування (46%), виявлення мережевого шкідливого програмного забезпечення (25%), застосування нестандартних протоколів (12%), спроби веб-атак (7%) та спроби отримання прав адміністратора (8%).

"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 814 різних видів атак, що на 14% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (36%), атаки типу Brute-force (25%) та атаки типу Harvest Attack (36%). Також заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Великобританія звинуватила Росію у кібератаках з метою викрадення даних про вакцину від коронавірусу.

США, у свою чергу, звинуватили в аналогічних діях Китай.

Також повідомлялося, що посли ЄС погодили введення нових санкцій проти Росії та Китаю через їхню активність у кіберпросторі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України кібератака
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся