За минулий тиждень на сайт Офісу президента здійснили кілька кібератак

Фото: вірус на комп’ютері (РБК-Україна)

З 15 по 21 липня фахівці зафіксували 17 967 підозрілих подій

Протягом минулого тижня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала майже 18 тисяч підозрілих подій. Серед них - кілька DDoS-атак на сайт Офісу президента.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Зазначається, що кількість підозрілих подій збільшилася на 22% порівняно з попереднім тижнем.

Переважна більшість зафіксованих подій стосувалося спроб мережевого сканування (46%), виявлення мережевого шкідливого програмного забезпечення (25%), застосування нестандартних протоколів (12%), спроби веб-атак (7%) та спроби отримання прав адміністратора (8%).

"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 814 різних видів атак, що на 14% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (36%), атаки типу Brute-force (25%) та атаки типу Harvest Attack (36%). Також заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Великобританія звинуватила Росію у кібератаках з метою викрадення даних про вакцину від коронавірусу.

США, у свою чергу, звинуватили в аналогічних діях Китай.

Також повідомлялося, що посли ЄС погодили введення нових санкцій проти Росії та Китаю через їхню активність у кіберпросторі.