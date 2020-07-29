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На представництво президента в Криму здійснили кібератаку

Херсон, Середа 29 липня 2020 02:19
На представництво президента в Криму здійснили кібератаку
Фото: вірус на комп’ютері (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Атаку здійснили підконтрольні ФСБ РФ хакери

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомило цілеспрямовану кібератаку. Її здійснили хакерські угрупування, підконтрольні ФСБ РФ.

Про це заявили в прес-службі Представництва.

Зазначається, що атаку, направлену на отримання інформаці про діяльність представництва, знешкодили та усунули.

"Представництво і головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень на сайт Офісу президента здійснили кілька кібератак.

Нагадаємо, раніше Великобританія звинуватила Росію у кібератаках з метою викрадення даних про вакцину від коронавірусу.

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