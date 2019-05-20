Сайт президента України оновився після інаугурації Зеленського

Офіційний сайт новообраного президента України Володимира Зеленського оновлено після церемонії його інаугурації в понеділок, 20 травня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-слкжбу глави держави.

Першою новиною на оновленому інтернет-представництві президента стала інформація про складання Зеленським присяги. Наразі на сайті є вже дві новини про дії нового президента країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час інаугурації закликав посадовців не чіпляти у своїх кабінетах його портрети як президента. "Президент - це не ікона, не ідол і не портрет", - сказав він.

Додамо, що Зеленський також звернувся до Кабінету міністрів із закликом подати у відставку. Він зазначив, що в українському уряді мають бути нові обличчя та нові "прозорі правила гри".

Крім того, на церемонії інавгурації новообраний президент оголосив про розпуск Верховної ради. Раніше у парламенті оголосили про відсутність коаліції, оскільки "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, вийшла з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.