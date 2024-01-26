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Сайт президента Грузии атаковали хакеры, связанные с ФСБ

Архивное фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Хакеры, связанные с ФСБ России, сегодня, 26 января, атаковали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

"Сейчас сайт заблокирован, до этого при входе на странице было изображение черепа и надпись: "хакнуто Cozy Bear, Слава России", - говорится в сообщении.

Cozy Bear - российская группа хакеров. По утверждению западных спецслужб, она действует под эгидой ФСБ РФ.

Хакерской атаке подвергся и сайт оппозиционной телекомпании "Формула". Страница в сети была недоступна несколько часов, затем она была восстановлена, но до сих пор работает с перебоями.

26 января произошла хакерская атака на сайт телекомпании "Мтавари", часть данных была удалена.

Атаки российских хакеров

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, российские хакеры использовали сбой мобильного оператора "Киевстар" для рассылки писем с вирусами.

Под удар попадали и государства-союзники Украины. Год назад хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Недавно стало известно, что российские хакеры устроили кибератаку на Microsoft и получили доступ к аккаунтам руководителей компании.

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