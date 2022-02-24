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Сайт Кабміну зламали. Наразі він не працює

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 02:06
Сайт Кабміну зламали. Наразі він не працює Фото: сайт Кабміну атакували хакери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сайт Кабінету міністрів України в ніч на 24 лютого атакували хакери. На урядовому порталі розмістили банер з посиланням на сайт, на якому, ймовірно, розміщено шкідливе програмне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Спочатку на сайті Кабміну з'явився банер, схожий на той, який розміщували на урядових сайтах під час кібератаки 14 січня. Однак на банері хакери розмістили ймовірно "вірусне" посилання, щоб користувачі, які на нього натиснуть, "інфікували" свої пристрої.

Наразі сайт Кабміну не працює. Ймовірно, його вимкнули адміністратори, щоб запобігти поширенню шкідливого програмного забезпечення.

На зображенні може бути: текст

Наразі також спостерігаються проблеми у роботі сайтів Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого на Україну знову почалася масована DDoS-атака. Під ударом опинилися низка урядових сайтів, а також банки.

У Держспецзв'язку заявляли, що наразі трафік переводиться на іншого провайдера, тому частина ресурсів почали відновлювати роботу.

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