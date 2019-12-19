Сайдік розповів подробиці засідання ТКГ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську дискусії проходили під впливом рішень, досягнутих на зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Про це на прес-конференції за підсумками засідання групи заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що сторони конфлікту на Донбасі повинні проявити політичну волю для виконання рішень, ухвалених на нормандському саміті.

"Наша сьогоднішня дискусія пройшла переважно під впливом рішень досягнутих на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. За підсумками саміту перед ТКГ були поставлені певні завдання. Успішне виконання цих доручень залежить як від політичної волі сторін, так і від наявності взаємної довіри", - сказав представник ОБСЄ.

За словами дипломата, на сьогоднішніх переговорах ТКГ не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

"Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, що до кінця року. Деякі кроки ще належить зробити, щоб насправді реалізувати ці очікування", - сказав він.

Спецпредставник ОБСЄ не виключив, що домовленість про обмін утримуваними може бути досягнута в режимі відеоконференції.

"Думаю, бажання зі всіх сторін є здійснити саме цей обмін. Є ще різні технічні моменти, які треба буде уточнити", - зазначив Сайдик.

Також дипломат повідомив, що ТКГ повторно заявила про свою відданість режиму припинення вогню.

Крім того, за словами Сайдика, робоча група з безпеки розпочала дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Мова йде про нові три ділянки. Політична підгрупа ТКГ обговорювала правові аспекти статусу ОРДЛО.

Наступне засідання ТКГ в Мінську відбудеться 16 січня.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що учасники ТКГ не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Також, за словами міністра, учасники ТКГ не змогли узгодити нове перемир'я на сході України.

нагадаємо, 18 грудня пройшло перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Засідання підгруп ТКГ тривало більше семи годин. Очікувалося, що сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.