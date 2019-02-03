Савченко подала документи до ЦВК

Документи до ЦВК принесла сестра нардепа Віра Савченко

Документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подала народный депутат Надежда Савченко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что заявление передала в Центризбирком сестра нардепа Вера Савченко. По ее словам, заявление о выдвижении кандидатом было подано без внесенного залога.

"Банк открывал нам счет 26 дней, а открыл за сутки до завершения сбора средств. Поэтому шанса нам не оставили. Но в Конституции не сказано о залоге. В Конституции написано только об украинце, который должен жить в Украине не менее 10 лет. Поэтому действуем согласно норм Конституции", - заявила журналистам Вера Савченко.

Так, Савченко выдвигается от партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 февраля, с 9:00 утра до 13:00 заявления и документы о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в ЦИК подали 3 человека. Так, от начала предвыборной кампании документы в Центризбирком подали 74 человек.

Добавим, что сегодня заявление о выдвижении кандидатом в президенты подал представитель политической партии "Сила людей" экс-журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты представителю Коммунистической партии Петру Симоненко.