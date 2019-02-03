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Вибори 2019: заяви до ЦВК подали 74 людини

Новини » Політика    03.02.2019 - 14:25
Вибори 2019: заяви до ЦВК подали 74 людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 9:00 ранку до 13:00 заяви про висунення до Центрвиборчкому подали тільки 3 особи

В неділю, 3 лютого, у Центральній виборчій комісії продовжується прийом заяв від потенційних кандидатів на пост президента, передає кореспондент РБК-Україна.

Представники ЦВК з приймання документів зазначають зранку у неділю не спостерігалось великого потоку бажаючих зареєструватися кандидатом.

Так, з 9:00 ранку до 13:00 заяви про висунення до Центрвиборчкому подали тільки 3 особи.

"Станом на 2 лютого було подано 71 заяву. Сьогодні документи подали ще 3 потенційних кандидата. Станом на 13:00 заяви до ЦВК подали 74 особи",- повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

Нагадаємо, сьогодні до ЦВК подав документи представник політичної партії "Сила людей" Дмитро Гнап. 

РБК-Україна писало, що за останніми данними ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами 22 особам. Зокрема, ЦВК відмовила у реєстрації Петру Симоненку, який висувався від Комуністичної партії.

Відзначимо, Центральна виборча комісія 2-3 лютого продовжить прийом документів від кандидатів на посаду президента.

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